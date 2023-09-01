Metal sanayide faaliyet gösteren oto tamircisinde yangın çıktı.
Olay, Sinanbey mahallesi metal sanayi 3.caddede faaliyet gösteren oto tamircisinde meydana geldi. Tamirciye getirilen 16 KKD 34 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki esnaflar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdüler.
Yangın sonucunda tamirhanede bulunan araçta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber merkezi