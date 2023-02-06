İnegöl'de içlerinde muhtarların da bulunduğu AFAD eğitimi almış 26 gönüllü tahsis edilen otobüsle Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktılar.

Kaymakamlık binası önünde toplanan gönüllüler Şoförler Odası tarafından tahsis edilen otobüsle yola çıktılar.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Malum sabahtan beri yaşadığımız büyük acının tarifi ama milletimiz dayanışma örneğini de sergiliyor. Şimdi burada AFAD eğitimi almış gönüllü muhtarlarımız bölgeye destek için yardım için, bir faydamız olur düşüncesiyle ihtiyaç duyulan işleri yapmak için gönüllü olarak gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin. İnşallah orada yaralılara, şifa bekleyenlere bir faydaları olacaktır diyorum. Allah razı olsun hepsinden. Yine yardım kampanyasına yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bir saha bize böyle büyük acıları göstermesin, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun inşallah." dedi.