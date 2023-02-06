Orhaniye Mahallesi Ankara caddesi üzerinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 DK 797 plakalı cip sürücüsü Fatih Ç.(27) direksiyon başında rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan cip, yolun solunda park halinde olan 16 SC 851 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.