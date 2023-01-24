İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında mevcut Başkan Orhan Tanhan, güven tazeledi.

Kültür Park içerisinde Gölbaşı Düğü Salonunda düzenlenen kongreye Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, siyasi parti başkanları, oda ve dernek başkanları ile ortaklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, “Mevcut Ortak sayımız 2022 yılı sonu itibariyle 2 bin 891’dir. 2021 ve 2022 yıllarında ortaklığa kabul edilen 630 ortaklıktan ayrılan ise 481’dir. Kooperatifimiz kurulduğu günden bugüne kadar 11890 esnafa kredi imkanı sağlamıştır. 2021-2022 yılında toplam bin 725 ortağa 253 milyon 69 bin TL kredi verilmiş olup 2022 yılı sonu itibariyle kredi riskimiz 247 bin 827 bin 340 TL’dir. 2020 yılı sonu 141 bin 500 TL olan plasmanımız 2022 yılı sonu itibari ile 248 milyon 200 bin olmuştur” dedi.

KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Tanhan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Gerek piyasa şartları gerek ticari hatalardan dolayı borcunu ödeyemeyen ortaklara kooperatifimiz elinden gelen desteği vermiş ve imkanları ölçüsünde gerekli kolaylıklar sağlanmaya çalışılmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle takipteki alacağımız 1 milyon 132 bin 384 TL’dir.”

2 AYDA 190 MİLYON KREDİ

Halk Bank İnegöl Şube Müdürü Vahdettin Hazar, ise 2 aylık süreç içinde 2 bin 200 esnafa 190 milyon kredi verildiğini söyledi.

GÜVEN TAZELEDİ

Tek liste ile gidilen kongrede Orhan Tanhan güven tazeledi.

Tanhan’ın yönetimi şu isimlerden oluştu; Ahmet Yaşar, Ziya Turan,Halil Koçan, Erhan Güven.