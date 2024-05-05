Bursa'da üretim yaapn otomotiv devi Fiat, Egea modeline zam yaptığını duyurdu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli

Ocak 2024: 834 bin 900 TL

Mart 2024: 909 bin 900 TL

Nisan 2024: 939 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 007 bin 900 TL (Kredili fiyat: 969 bin 900 TL)

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Ocak 2024: 1 milyon 160 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 240 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 113 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 143 bin 900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli):

Ocak 2024: 1 milyon 292 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 372 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 407 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 437 bin 900 TL