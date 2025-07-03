Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, ilçede yürütülen insani yardım faaliyetleri ve gönüllülük esaslı çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alper Taban, İHH’nin yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda kriz anlarında arama-kurtarma, sosyal destek ve vicdani duruşuyla fark oluşturan önemli bir yapı olduğunu belirtti. Taban, “İHH gibi değerli bir vakfın ilçemizde aktif olması bizim için bir şanstır. Hem yerelde hem küresel ölçekte yürüttükleri çalışmaları takdir ediyoruz. Belediyemiz her zaman yanlarında olacaktır” dedi.

İHH İnegöl İlçe Başkanı Turgay Demir ise Başkan Taban’a nazik ev sahipliği ve destek sözleri için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizler, yönetim kurulumuz, gönüllü dostlarımız ve teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden hayrı, merhameti ve iyiliği yaymak için çalışıyoruz. Bugün İnegöl’den Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaşan 1263 yetim çocuğa destek oluyoruz. İnegöl halkı her zaman hayır ve yardımlaşma konusunda öncü olmuştur. Bu nedenle bu toprakların bereketi daimdir, bereketli kalacaktır."