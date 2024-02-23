Bursa İnegöl Çeltikli mahallesinde bulunan evin odunluğunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, tavşanı yanmaktan son anda kurtardılar.

Yangın saat 10.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bulunan evin zemin katındaki odunlukta meydana geldi. Ev sahibi sönmemiş soba kovasını odunluğa bıraktı. Kovadan çıkan kıvılcımlar odunları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. O sırada yangında mahsur kalan tavşanı da kurtardılar.

Muhabir: MURAT AVCI