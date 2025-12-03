Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal T. tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Erdal T.’nin çalışma arkadaşlarından bazılarına olay sonrası "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İşe Gelmediği Ortaya Çıktı

Olay, dün Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet bürosunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphe üzerine kasaların anahtarını emanet memuru Kemal D.’den alarak kasaları açtırdı.

Kasalar Boş Çıktı

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş kaybolmuştu. Savcılık, durumu belirledikten sonra emniyet birimlerine haber vererek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan incelemede, Erdal T.’nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025’te saat 08.22’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu ortaya çıktı.

Tüm Personelin İfadesi Alındı

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

147 Milyon TL Değerinde

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gram altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.