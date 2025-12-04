Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi’nde galibiyetine bir yenisini daha ekledi. Ligin 14’üncü haftasına ait erteleme maçında kendi sahasında Altınpost Giresunspor’u ağırlayan Bursa temsilcisi, sahadan 40-29’luk skorla galip ayrıldı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, ilk yarıda çekişmeli geçti. İlk devreyi 16-15 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda farkı açmayı başardı. İkinci devrede rakibine 24-14’lük üstünlük kuran Bursa ekibi, maçı 40-29 kazanarak galip geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Nilüfer Belediyespor, ligdeki zirve takibini sürdürüyor. Takım, bir sonraki maçında 6 Aralık Cumartesi günü yine kendi sahasında Mihalıççık Belediyesi ile karşılaşacak.