

Edinilen bilgiye göre Burhaniye Mahallesinde İnegöl Stadının arkasında Eyüp A. ile Mustafa G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp A., önce silahıyla ateş etti. Akabinde ise silahın kabzasıyla Mustafa G.'ye vurdu. Kafasından yaralanan Mustafa G., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına alırken, silahın ise kuru sıkı olduğu tespit edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ