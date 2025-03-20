Türkiye, 50 köfte arasında tam 10 farklı lezzetle yer alırken, Adapazarı Islama Köfte, İnegöl Köfte ve İzmir Köfte gibi tatlar dünya çapında büyük beğeni topladı.

Islama Köfte 3. sırada, Klasik Köfte 4. sırada, İçli Köfte 12. sırada, İnegöl Köfte 13. sırada, İzmir Köfte 19. sırada, Akçaabat Köfte 25. sırada, Kadınbudu Köfte 34. sırada, Sulu Köfte 43. sırada, Harput Köftesi 46. sırada ve Ekşili Köfte ise 49. sırada yer aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size göre 13, bize göre 1. sırada. Köfte bizden sorulur. Dünyanın en iyi 50 köftesi arasında İnegöl Köftemiz 13. sırada… " ifadelerini kullandı.