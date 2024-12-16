İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., Uyuşturucu kullanmak suçundan 3 Yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapiscezasıbulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A. ve tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D., ve uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yakalandı
Adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: Şerife öz