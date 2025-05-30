Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gönüllü olarak hazırlanan yiyecekler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelir, okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerinin desteklenmesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlanması amacıyla kullanılacak.



100. Yıl İlkokulu Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim yalnızca okul duvarları arasında değil, hep birlikte el ele vererek büyüttüğümüz bir değerdir. Bu bilinçle çıktığımız yolda, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan herkese minnettarız. Toplumumuzun birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu canlı tutmak adına düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliğe destek veren tüm velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve gönüllülerimize içten teşekkürlerimizi sunarız."