Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferahnur Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen projede, gönüllü öğrencilerimizle birlikte okul duvarları renklendirildi, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklarla birebir oyunlar oynandı ve ritim çalışmalarıyla unutulmaz anlar yaşandı.

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Etkinlik süresince hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer oluşturarak çocuklara keyifli bir gün armağan eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederiz.

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Ayrıca projeye desteklerini esirgemeyen Bilalköy Muhtarı Ayşe Aker’e katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ederiz.

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Bu tür projelerin; çocuklarımızın gelişimine, okul ortamlarının daha yaşanabilir hale gelmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına büyük katkı sağladığına inanıyor, emeği geçen herkese tekrar teşekkürü borç biliriz.

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Kaynak: Bülten