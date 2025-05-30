Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferahnur Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen projede, gönüllü öğrencilerimizle birlikte okul duvarları renklendirildi, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklarla birebir oyunlar oynandı ve ritim çalışmalarıyla unutulmaz anlar yaşandı.

Etkinlik süresince hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer oluşturarak çocuklara keyifli bir gün armağan eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederiz.

Ayrıca projeye desteklerini esirgemeyen Bilalköy Muhtarı Ayşe Aker’e katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ederiz.

Bu tür projelerin; çocuklarımızın gelişimine, okul ortamlarının daha yaşanabilir hale gelmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına büyük katkı sağladığına inanıyor, emeği geçen herkese tekrar teşekkürü borç biliriz.