19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Cuma günü eski belediye binası önünden başlayıp Heykel Meydanı’nda son buldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte, protokol üyeleri, öğrenciler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, ellerinde Türk bayrakları ve rengârenk pankartlar taşıyan katılımcıların coşkusuyla bayram ruhunu hep birlikte yaşattı.

HOBABÜS SOKAKLARDA

Gençlerin coşkulu ve enerjik katılımı yürüyüşe renk katarken, İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen HOBABÜS (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) aracı da gençlerin eğlencesine katkı sağladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yürüyüşün son durağı olan Heykel Meydanında bir konuşma yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ın, gençliğe armağan edilen en özel günlerden biri olduğunu vurguladı. Arslan, tüm gençlerin ve milletin bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.