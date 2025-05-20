Heykel Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte, gençler şarkılarıyla meydanı dolduran kalabalığa bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Şef Rıdvan Sayın’ın yönetimindeki koro, pop müzik repertuarıyla izleyenlerin beğenisini kazanırken, genç solistler de bireysel performanslarıyla alkış topladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da izleyiciler arasında yer aldığı konserde, hem koro hem solo performanslar dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Gençlerin enerjisiyle bütünleşen şarkılar, dinleyicileri de harekete geçirdi. Vatandaşlar dans ederek ve alkışlarla konsere katılım gösterdi, meydan adeta bayram alanına dönüştü. 19 Mayıs’ın ruhunu sahneye taşıyan Gençlik Korosu, enerjisi ve coşkusuyla geceyi unutulmaz kıldı. Program sonunda sahneye çıkan Başkan Taban, genç müzisyenleri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.