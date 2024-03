31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kalırken, AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı tüm kademeleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ana kademenin yanı sıra Kadın Kolları ve Gençlik Kolları farklı faaliyet alanlarında seçime yönelik çalışmalar yürütürken, Kadın Kollarının çalışmalarına ilişkin açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş 25 bin haneye tek tek ulaşıldığını açıkladı.

8 EKİP 25 BİN HANEYİ GEZDİ

AK Kadınların İnegöl zaferinde önemli bir paya sahip olacağını kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kadın Kolları Başkanı Derya Uysal Tuncay'ın öncülüğünde teşkilatın ciddi bir çaba ve gayretle çalıştığını söyledi. Kadın Kollarının her hafta farklı programlar yaptığını kaydeden Durmuş, “Bizler AK Parti teşkilatları olarak sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti değiliz. Geçen seçimlerin bitimiyle birlikte sahada olmaya devam ettik.Seçim sathı mahallinde de Kadın Kollarımız, Başkanımız Derya Uysal Tuncay öncülüğünde her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en ön safta. Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamacasına kutlu davamız için çalışıyorlar. Merkez ve kırsal mahallelerimizde çat kapı ziyaretler yaparak her mahallede 1000 ev gezildi. 8 ayrı ekibimiz vardı, her gün 4 ekiple toplamda yaklaşık 25 bin haneye ulaşıldı” dedi.

HANIMLAR DA ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNDEN MEMNUN

Gittikleri yerlerde gelen tavsiye ve önerileri not edip raporladıklarını da ifade eden Durmuş, “AK Partimizin her kademesi gibi kadınlarımız da evlerde hanımlar tarafından çok güzel karşılandıklarını ifade ettiler. Çok şükür hanım kardeşlerimizin de AK Parti’den, eser ve hizmet belediyeciliğinden memnun olduklarını gördük” diye konuştu.

AK KADINLAR HER YERDE

Kadın Kollarının faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Mustafa Durmuş, “Kadın Kollarımız kadın esnaflarımızı ziyaret etti. Beylik hanı, butikçiler sokağı, terziler sokağı, kuyumcular çarşısı başta olmak üzere gezilmeyen esnaf bırakmadılar ve belediyemizin kadınlarla ilgili projelerini anlattılar. KOSGEB gibi kurumlardan destek alan kadın girişimcilerimizi ve STK’larımızı ziyaret ettiler. Kadın işçi istihdam eden fabrikalarımızı ziyaret ettiler. Mahallelerde mahalle ve sandık bazlı ev toplantıları yaptılar. Bu hafta çat kapı ziyaretler bittiği için ev toplantıları ve iftar programları yapacaklar. Özel günlerde ilgili kurumları ziyaret ediyorlar. Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımızın programlarına eşlik ederek destek veriyorlar. Stantlarımızda duruyor ve Gençlik Kollarımıza destek oluyorlar” açıklamalarında bulundu.

SANDIKLAR DA AK KADINLARA EMANET

Başkan Durmuş, AK Kadınların sandıklara sahip çıkmak için hazırlıklarını tamamladığını da dile getirerek; “Her okula okul, kat ve bina sorumlusu her sandığımıza da en az bir asil bir yedek olmak üzere müşahit görevlendiriyoruz. Ve görevlilerin sandık eğitim programlarına katılmalarını sağlıyoruz” dedi.