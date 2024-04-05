31 Mart pazar günü yerel seçimlerde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de istifalar art arda gelirken kurultay için tarih kesinleşti. İYİ Parti Kurultayı 27 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacak.

Seçim sonuçları hususunda değelendirme yapan Genel Başkan Meral Akşener'in ise yeniden aday olup olmayacağı merak konusu.

Seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti. İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi. Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener'in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.