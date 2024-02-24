Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Özdilek Köprülü Kavşağı mevkiinde BA 1214 EM plakalı otomobil kavşaktan İnegöl istikametine dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan 34 FYM 162 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, BA 121 EM plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazakat S. (73) yaralanırken, 34 FYM 162 plakalı otomobilin sürücü aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA