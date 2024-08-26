Bursa'nın İnegöl ilçesi TOKİ konutlarında atılan havai fişek daireye girince yangın çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı.



Olay İnegöl'ün Baykoca mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Yeşil alanda yapılan düğünde havai fişek atıldı. Atılan havai fişeklerle biri penceresi açık olan eve girerek patladı. Kısa sürede yangın çıktı. Evde oturanlar büyük şok yaşarken, yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Havai fişeğin eve girdiği anlar amatör kameraya yansıdı.