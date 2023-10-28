

İnegöl'ün kırsal mahallesinde bahçede yakılan ateş, evi ve damı kül etti.

Yangın saat 17.30 sıralarında Kulaca mahallesinde Salih Doğan'a ait evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan otlar, aile tarafından yakıldı. Yangın kısa sürede büyüyerek eve ve dama sıçradı. Yangın kısa sürede evi ve damı sardı. Aile durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev ve dam kullanılamaz hale geldi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.