Savaş devam ederken dün akşam İsrail, Filistin’i bomba yağmuruna tutarak Dünya ile iletişimini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızla kaimdir. Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Gazze için de kıyamdayız. Ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Neyanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir, bundan bihaber olan bedhahlar, talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmeli.

"BİR ASIR ÖNCE ADANA NEYSE GAZZE DE OYDU"

Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle alakası olmayan bir yer gibi görüyor, hatta bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu. Çanakkale Şehitleri listesinde, Gazze verdiği 53 şehitle, bugün sınırlarımızın içindeki şehirlerin çoğunun üstünde yer alıyor. Bizi kanımız kadar, canımız kadar, sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdılar. Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar. Zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığı kara günden aldığımız dersleri asla unutmamalıyız.

"İSRAİL, SEN BİR İŞGALCİSİN, SEN BİR ÖRGÜTSÜN"

Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oluyor. Bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. İnşallah, ne diyoruz, la galibe illallah. Biz buna iman etmişiz. Galip olan sadece Allah'tır. Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz. Onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamid oralarla az mı haşır neşir oldu. İsrailli yöneticilerin sözlerinin altını kazıyın, hepsinden topraklarımızı da kapsayan ihanet çıkar. 1947'de Gazze, Filistin, buralar neydi bugün ne? İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok.

"SİZ YENİDEN BİR HİLAL-HAÇLI MÜCADELESİ Mİ İSTİYORSUNUZ, BU MİLLET DAHA ÖLMEDİ"

Ukrayna'da ölenler için göz yaşı döktünüz de Gazze'de ölenler için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı, size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Bu gayretin içindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Libya'da neysek, biliniz ki Ortadoğu'da oyuz.

"BUNDAN SONRA DA BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak biz milletimizi seviyoruz. Milletimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye her an hazırız.

"İSRAİL GÜNÜ GELDİĞİNDE FEDA EDİLEBİLECEK BİR PİYONDUR"

Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir. O yavrunun annesinin saçlarına sarılıp 'annemi ben saçlarımdan tanırım' deyişini bir tarafa koyabilir miyiz? Çocuk katillerine verdikleri tam desteği, adalet, demokrasi gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedi. İsrail, günü geldiğinde feda edilebilecek bir piyondur.

"İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN ECECEĞİZ, HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ"

PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var. Paraysa para, silahsa silah. Bunları biz biliriz. Benim milletim de bunları gayet iyi bilmeli. Biz Avrupa ve ABD kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz. Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi, İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.

"DÜN GECEDEN BERİ YAPILANLAR TAM ANLAMIYLA BİR CİNNET HALİ"

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana şehit olan çocukların sayısı 3600'ü, şehitlerin tamamının sayısı da 7700'ü bulmuştur. Şehit edilenler arasında 500 sağlık çalışanı, 25 gazeteci, 38 BM görevlisi de var. Yaralanan 19 bin 734 Gazzelinin sığındığı hastaneleri vuran bir vahşetle karşı karşıyayız. Kesintisiz süren bombardımanlarda 30 bin bina, 200 bini aşkın konut yerle yeksan oldu. Neredeyse hiçbir Gazzelinin başını sokacak evi, işini yürütecek dükkanı kalmadı. Elektrik, su, kanalizasyon altyapısı zaten tümüyle imha edildi. Dışarıdan yardım getirilmesine izin verilmediği için elektrikten gıdaya, sağlık ve temizlikten tüm insani ihtiyaçlar karşılanamaz halde. Dün geceden beri yapılanlar ise tam anlamıyla bir cinnet halidir.

"GAZZE HALKININ ŞEHRİNİ TERK ETMEME KARARIN SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Geçmişte yurtlarını bir süre terk ederlerse geri geldiklerinde huzuru bulacaklarını sanan veya kendilerine o şekilde telkin edilen Filistinlilerin hiçbiri bir daha evlerine dönemediler. Şimdi aynı şeyi Gazze halkı için söylüyorlar. Bu ahlaksızlar gidin diyorlar, çöle gidin, şu ülkeye geçin diyorlar. Yaralı veya çaresiz olduğu için yola düşenlerin de tepelerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Bombalara rağmen Gazze halkının evini, şehrini terk etmeme kararlılığını buradan milletim adına saygıyla selamlıyorum.