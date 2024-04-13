Gündem kararında belediye başkan yardımcılarının aylık ödeneklerini belediye başkanının aylık ödeneğinin 3’te 2’sini geçemez kararı alındı.

ALPER TABAN 130 BİN TL MAAŞ

Kanuna göre 2024 yılında, nüfusu 100 bin ile 500 bin arasında olan ilçelerde belediye başkanları 130 bin TL maaş almakta.

BAŞKAN YARDIMCILARI 86,6 BİN TL MAAŞ

İnegöl Belediye meclisinde alınan karara göre belediye başkanı Alper Taban’ın 130 bin TL olan maaşının 3’te 2’si kararı sonrası, İnegöl Belediye başkan yardımcılarının maaşı 86,6 bin TL oldu.

BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Başkan Taban dün yaptığı açıklamada İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları ise Melih Ateş, Hasan Aydın, Derya Uysal Tuncay ve Fevzi Dülger olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber merkezi