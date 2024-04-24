Olay saat 23.00 sıralarında Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö.(18) elindeki bıçakla Mahmut A.(47)'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş