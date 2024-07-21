Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mahmut B.(21) yönetimindeki 16 AJS 920 plakalı motosiklet, sürücü Muhammed E.(20) yönetimindeki 16 PB 047 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE