

Yangın 00.00 sıralarında İnegöl OSB 4. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında meydana geldi. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



15 GÜNDE 3.YANGIN

Tekstil fabrikasında 15 gün içerisinde 3 kez çatı yangını meydana geldi. Yangınların fabrikanın çatısına kurulan güneş enerji sistemlerinde meydana geldiği öğrenildi.