Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktasında incelemeler yapan Kaymakam Eren Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, TMO yetkilileri ve çiftçilerle görüştü.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETTİKLERİ ÜRÜNÜ ANINDA SATABİLME İMKANINA KAVUŞUYOR”

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, “Bugün Kulaca mahallemizdeyiz. Buğday alım istasyonu olarak oluşturulan bölgemizdeyiz. Ziraat Odası Başkanlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Toprak Mahsulleri Ofisimizin birlikte yaptığı bir çalışma neticesinde çiftçilerimiz burada üretmiş oldukları buğdayları hatta analizlerini yaptırarak, sınıflandırılması yapılarak ve bu analiz raporların anında çıktısı alınır, çiftçilerimize verilerek bir alım gerçekleştiriliyor. Böylece hem çiftçilerimiz ürettikleri ürünü anında satabilme imkanına kavuşuyorlar hem de fiyat açısından toprak mahsulleri ofisimizin diret burada alım yapması piyasa fiyatı açısından bir düzenleyici etkisi oluyor. Ben bütün çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum ve bu güzel organizasyonu gerçekleştirip üreten çiftçimize bu kolaylığı sağlayan Ziraat Odası Başkanımıza, Toprak Mahsulleri ofisimize, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, mahalle muhtarlığımıza birlikte güzel bir iş birliği ve çalışma sergiliyorlar. Bereketli bir hasat dönemi olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi tarım alanında da üreten, güçlenen ve insanlarımıza buradan katma değer oluşturarak tarımımızı daha da güçlü hale getirmek için gayret edip çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki alımın çiftçilerimiz açısından bir önemli sonucu da şudur; Toprak Mahsulleri ofisi aldığı ürünün bedelini en geç 1 ay içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırarak konforlu bir şekilde ürünlerini değerlendirme imkanı sağlıyor” dedi.

80 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “Bu sene gördüğünüz gibi burada yine 4. senemiz, alım yapıyoruz. İnegöl’de 80 bin dekar alanda üretim yapılmakta, toprak üretimi. Dolayısıyla bu sene yani 30 bin tonun üzerinde ürün olduğunu düşünüyoruz. Pancar Üreticileri Kooperatifi de alıyor bunu. Çiftçinin borcuna karşılık Tarım Kredi Kooperatifi de alıyor, özel sektörde alıyor. Bize de muhtemelen gelmesini düşündüğün 10 bin ton civarında, 20 bin tonda dışarıya gittiğini düşünürsek yani 30-35 bin ton civarında üretim var bu sene. Önemli olan bizim burada, bu organizasyonu yapıp Toprak Mahsulleri buraya getirmemiz önemli. Neden önemli yine söylüyorum, Toprak Mahsulleri burada olmazsa buğdayı 10-11 liradan almaya kalkar özel sektör” diye konuştu.