İnegöl’de Temmuz ayında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından başlayan buğday alımlarında sona gelindi. 55 gün süren çalışmada 12 bin ton buğday alımı yapan TMO, İnegöllü çiftçilere 120 milyon TL para ödeyecek.

Kulaca Mahallesindeki Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifin bahçesinde TMO tarafından yapılan buğday alımlarında sona gelindi. 55 gün süren alım çalışmalarında İnegöllü çiftçiler, buğdaylarını TMO’ya sattı. Yaklaşık 12 bin ton alım yapan TMO, İnegöllü çiftçilere 120 milyon TL ödeme yapacak.

ÇİFTÇİ EKSTRA 40 MİLYON LİRA KAR ETTİ

Alımın yapıldığı alanda incelemeler yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bir açıklama yaptı. Başkan Çelik, “Kulaca mahallesinde Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktasındayız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Toprak Mahsulleri Ofisini buraya Ziraat Odası olarak getirdik. Başından sonuna kadar hep yanlarında olduk. Bir personelimiz, iki yöneticimiz devamlı burada bulundu. Hiçbir aksaklığa meydan vermemek için kepçesinden barınmasına, yemeğinden her türlü buradaki çalışanların sorunlarıyla beraber olduk. Bugün burada 55. günümüz. 55 gün olarak hiçbir çiftçimizin bir tane buğdayı kalmadı, hepsini bitirdik. Bugün burayı kapatıyoruz. Bugüne kadar burada toplamda 11 bin 950 ton buğday alımı gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere geçen sene toprak mahsulleri ofisinin buğdayı, un üreten fabrikalara daha ucuz satmasından dolayı, onların depolarının dolu olmasından dolayı özel sektör bu sene burada sahada, tarlada ve üreten çiftçilerimizin malını almaya pek yanaşmadı. Bunu İnegöl olarak söylemiyorum, Türkiye geneli olarak söylüyorum. Özel firmalar 5-5,50 TL civarlarında bir fiyat teklif ettiler. Desteklemeyle beraber 6.50 TL’ye geliyor. Geçen sene özel sektör buğday alırken destekleme yoktu. Bu sene devlet sizde gelin, tarladan, sahadan alın. Çiftçiden direk alın diye 1 TL desteklemeyi özel sektöre de verdi. Ama buna rağmen özel sektör bu sene alıma pek yanaşmadı. Dolayısıyla bugün burada almış olduğumuz buğdayın, 12 bin ton buğdayın özel sektörün aldığı fiyat ile bizim almış olduğumuz 8.50 TL'ye geldi. Bu sene kaliteler de düşük onu da belirteyim buradan. 2 ay süren yağmurdan dolayı buğdayın kalitesi düştü. Kalite düşüklüğünden buğdayımızın yüzde 70 yemliğe gitti. Yemliğe gitmesine rağmen 8.50 TL'ye buğday alımı gerçekleştirdik. Buğdayların yüzde 30’uda 9,50-10,5 TL gibi bir fiyata kadar yükselmiş oldu. Yani toplamda özel sektörle TMO'nun alış farkını hesapladığımız zaman 40 milyon TL gibi bir parayı İnegöllü çiftçilerimizin hesabına yatmasını sağlamış olduk” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN BUĞDAY EKMEK İÇİN TEREDDÜDÜ OLMASIN

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“55 gündür buradayız. Ben buradayım, yöneticilerimiz burada, personelimiz burada ve biz burada çiftçilerimize bu katkıyı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyecekler ki TMO gelirdi zaten. Hayır gelmiyor. TMO'nun personel yetersizliği var. Yenişehir ile İnegöl arasına bir tane yer açalım. Hem Yenişehir hem İnegöl oraya getirsin diyorlar. Bunun mümkünatının olmadığını söyledim. Ben buradan bir teşekkürü geçen sene olduğu gibi Kulaca Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur'a çiftçilerim adına teşekkür ediyorum. Burada yeniden bize tesislerini açtığı için. Alım noktamız farklı yerde ama şuradan 200 metre ilerde alım noktamız var. Yani buğday boşaltma noktamız. Burayı bize tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 55 gündür burada bize şantiyenin en büyük kepçesini bize tahsis edip hiç ayrılmadan burada bulunduğu için Belediye Başkanımız Alper Taban ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kepçecimiz Yahya abiye de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten biz burada buğdayı indirirken yağmur olur korkusuyla havaları biliyorsunuz. Almış olduğumuz buğdayı aynı gün sarmamız gerektiği için akşam saat 19.00’lara kadar burada kepçe kullandı. Ona da buradan tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hem aldık hem sevkiyatını yaptık. Buradan son sözüm şudur: çiftçilerimizin Allah nasip ederse önümüzdeki sene için de hiç tereddütleri olmasın. Buğday ekmeye devam etsinler. Ekmek isteyenler eksinler yani. Biz ille buğday ekin demiyoruz. Seneye de hiçbir sorun yaşamadan biz onların buğdayını alımını gerçekleştireceğiz yine bu noktada. Ama bizim başka hayallerimiz var. O hayallerimizde şu: büyüklerimizle görüşüyoruz. Artık İnegöl'ün lisansı deposu olmazsa olmazlarımızdan. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hiç kimse buğday etmekten çekinmesin. Allah nasip ederse yine burada hiçbir sıkıntı yok.”

REKORTA KAYBI VAR

“Bizim bu sene 7-8 bin ton kaybımız oldu. Bununda sebebi yağmurlar. Ona rağmen 120 milyon TL gibi bir para İnegöl çiftçisine kazanmasını sağlamış olduk.”