Ünlü sanatçı Olgun Şimşek, Bodrum ilçesinin merkezinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda yaralandı. Şans eseri, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği saatlerde Bodrum ilçesinin Gürece Kavşağı mevkiinde, sürücü M.İ.T. tarafından kullanılan 48 R 7640 plakalı araç ile ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı 34 BUU 142 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Olgun Şimşek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak şanslı bir şekilde, aldığı tedavi sonucunda durumu istikrarlı hale geldi ve kısa süre sonra taburcu edildi.