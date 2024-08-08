İnegöl Belediyesi, bölgesinin en iyi tesislerinden biri olan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde can dostlarına hem barınma sağlıyor hem de yeni yuvalar bulmalarına yardımcı oluyor. Hayvan hastanesi, barınak alanları ve diğer olanaklarıyla örnek teşkil eden bu merkez, hayvan sahiplendirme konusunda da etkin çalışmalar yürütüyor. Böylece, sokaktaki hayvan popülasyonu azalıyor ve can dostları özenle bakıldıkları yeni evlerine kavuşuyor.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Sokaktaki hayvan popülasyonunu en aza indirmek amacıyla kısırlaştırma konusunda titiz bir çalışma yürütülen merkezde, e-devlet üzerinden oluşturulan sistem sayesinde vatandaşlara hayvan sahiplendirmede büyük kolaylık sağlanıyor. Online işlemler sayesinde, kedi veya köpek sahiplenmek isteyen kişiler, evlerinden çıkmadan e-devlet üzerinden aradıkları özellikteki hayvanı bulup sahiplenme başvurusu yapabiliyor. Sonrasında, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahiplenilen hayvanın karnesini hazırlıyor, cip ve ilk aşı işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Sahiplenme sonrasında yapılacak devam aşıları ise hayvan sahibine ait oluyor. Bu imkanlar sayesinde, 2024 yılı başından bu yana İnegöl Belediyesi toplam 88 kedi ve 178 köpek olmak üzere 266 hayvan sahiplendirdi.

ŞEHRİMİZDEKİ TÜM CANLILARDAN SORUMLUYUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm canlılar üzerinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda sokaklarımızdaki kedinin, köpeğin, gökyüzünde uçan kuşun dahi üzerimizde hakkı varken, bizler de can dostlarımız için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz. Bölgemizin en kapsamlı, en büyük barınağına sahibiz. Hayvan hastanesiyle, barınak alanlarıyla bu noktada ciddi yatırımlarımız oldu. Civar illerden tedavi edilmeye getirilen hayvanlar dahi var. Hayvan sağlığı noktasında hassas davranıyoruz. Aynı şekilde hayvan sahiplendirme noktasında da vatandaşlarımızı teşvik edici çalışmalarımız var. İşlemleri de kolaylaştırarak daha fazla vatandaşımızın hayvan sahiplenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2024 yılının geride kalan 7 ayında 88 kedi ve 178 köpeği yeni yuvasına kavuşturduk” dedi.