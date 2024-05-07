İnegöl Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosiklet çarpıştı; 3 kişi yaralandı.



Kaza Akhisar mahallesi Öztan sokakta meydana geldi. Sürücü Seyit A.(38) yönetimindeki 16 AUF 207 plakalı motosiklet, sürücü Osman Y.(40) yönetimindeki 43 VE 454 plakalı CİP ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Gülşah Y.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.