Bursa İnegöl Baykoca mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara ardından direğe çarptı; biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Baykoca mahallesi Yeni İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Emran D.(29) yönetimindeki 10 AHZ 994 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü ve 1 aylık bebeği Leyla ile yayalar Emirhan İ.(11) ve Alperen S.(15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI