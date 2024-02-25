Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'de Bozüyük istikametine seyreden sürücü M.T.(18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü S.T.(41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki H.T (41) ve oğlu 5 yaşındaki A.T. Yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede