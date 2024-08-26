

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Kaza Yeniceköy göleti mevkiinde meydana geldi. Sürücü Hakim H.(22) yönetimindeki 16 BCK 840 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Sürücü yönetimindeki 16 BDZ 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında arkadaşı Bayram S.(18) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT