İnegöl Kent Konseyi, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi trafik zabıtasının iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara yaya geçitlerinin doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Sürücülere yönelik hazırlanan olumlu ve olumsuz davranış örneklerinin yer aldığı pankartlar dikkat çekerken, trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı.

Etkinlik süresince bilgilendirici broşürler dağıtılarak trafikte karşılıklı saygı bilincinin artırılması amaçlandı. Özellikle şehir içi trafikte sıkça yaşanan yaya-sürücü anlaşmazlıklarına dikkat çekilen projede, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendi.

Heykel mevkiindeki yaya geçitlerinde pankartlarla sürücülere seslenen öğrenciler, “yaya önceliği” konusunda farkındalık oluşturdu. Yoğun trafik akışının yaşandığı bölgede kurallara uyarak yayalara yol veren sürücüler ise tek tek durdurularak teşekkür edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hem vatandaşlar hem de sürücüler tarafından memnuniyetle karşılanırken, trafikte saygı kültürünün önemine bir kez daha dikkat çekildi.