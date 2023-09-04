Ağustos ayının ikinci turunda yapılan ölçümler sonucunda Bursa'da bulunan 24 plajın su kalitesi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan tahlil sonuçlarına göre; 18 plajın su kalitesi iyi bulunurken, 5 plaj orta kalitede ve 1 plaj ise kötü kalitede olarak belirlendi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ilçesinde bulunan 8 kamp ve plajdan 4'ü "iyi kalitede su" olarak değerlendirildi. Bunlar Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Gemsaz Halk Plajı olarak sıralandı. Narlı Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı ve B.B.B. Kumsaz Halk Plajı ise "orta kalite su" olarak sınıflandırıldı.

Mudanya ilçesindeki 9 plajdan 7'si "iyi kalite su" olarak değerlendirildi. Altıntaş Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı ve B.B.B. Eşkel Halk Plajı bu kategoride yer aldı. Ancak Burgaz Halk Plajı "orta kalite su" sınıfına dahil edilirken, Burgaz Altınkum Halk Plajı "kötü kalite su" olarak belirlendi.

Karacabey ilçesindeki 3 plajın tamamı "iyi kalite su" olarak değerlendirildi. Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı, su kalitesi açısından olumlu sonuçlar verdi.

İznik Gölü kıyısındaki 4 plajdan 3'ü "iyi kalite su" olarak tespit edildi. Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü bu grupta yer aldı. Ancak Orhangazi Halk Plajı "orta kalite su" olarak değerlendirildi.