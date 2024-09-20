İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, 27 Eylül Cuma günü sinemaseverleri unutulmaz bir gala etkinliğine davet ediyor. Yönetmen ve yapımcı Hasan Kandemir'in yazıp yönettiği yerli yapım film, saat 20:00'da ücretsiz olarak halkın beğenisine sunulacak.

Filmin oyuncu kadrosunda, İnegöl’lü yetenekler dikkat çekerken, TRT-1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 'ndan tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor. Dizide Divane karakteriyle hafızalara kazınan Sait Seçkin ve Hasan Hoca rolüyle dikkat çeken Akın Uğur, filmde önemli rollerde boy gösterecek.

Başrollerde ise tamamen İnegöl'den seçilen oyuncular yer alıyor, bu da yerel halk için büyük bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor. Film, İnegöl'ün kültürel zenginliğini ve yerel yeteneklerini beyaz perdeye taşıyarak geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

27 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu gösterim, sinemaseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Galaya katılım ise tamamen ücretsiz olacak.