İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan ceviz hırsızları adliyeye sevk edildi.

Ortaköy mahallesinde evin bahçesinden 40 çuval 1.5 ton civarında ceviz çalındı. İnegöl Jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattılar. Ekipler, cevizleri satmaya çalışan 3 şahsı yakaladılar. Şüpheliler C.B., M.B. ve İ.K. gözaltına alındılar.

Çalınan cevizler, Mustafa Kemalpaşa ilçesinde ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Sorgulamaları tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. İlker K. Ve Mert B. Mahkeme tutuklanırken, C. B. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öznur Dede