Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden bisiklet park halindeki motosiklete çarptı; 8 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Özkonak sokak sokakta meydana geldi. Sokakta bisikletiyle seyreden

8 yaşındaki Ahmet S., kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan motosiklete çarptı etkisiyle kafasını çarpan çocuk ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçiren çocuk ameliyata alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: şerife öz