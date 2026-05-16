Olay, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğüne katılan gençler halay çektiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Peş peşe yükselen silah sesleri çevrede korku oluştururken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde halay sırasında art arda silah seslerinin duyulduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ