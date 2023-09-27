Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda çivi yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Mesudiye mahallesi Sakin Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Asil K., evde oynarken yerde bulduğu çiviyi ağzına atıp yuttu. Olayı gören ailesi çocuğu, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çivinin midesinde olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa