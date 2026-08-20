Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, yoğun katılımla kapılarını açtı. Açılış programında konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Denizlerimizde, Türkiye'nin coğrafyasını genişleten yeni ufuklar var. Bu nedenle, güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Burada hayata geçirilen iki yeni gelişmeyi de vurgulamak istiyorum. Tersanemizde uzun bir aradan sonra gemi inşasına yeniden başlanacak olmasının ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen denizaltımız MİLDEN'in burada üretilecek olmasının Kocaeli ve ülkemiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. ASELSAN olarak, bu faaliyetleri desteklemek adına, tersanedeki varlığımızı güçlendirecek yeni tesisimizin inşasına başladığımızı buradan gururla ifade etmek istiyorum" dedi.





"Türk deniz kuvvetlerine 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz"

Ardından kürsüye çıkan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, "3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Milli firkateynlerimizi yaptık, milli çıkarma gemimizi, milli korvetlerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi ve milli hava savunma muhribimizi, TCG Kocatepe'yi ve milli denizaltımızı yapıyoruz. İnsansız hava araçlarında çok iyiyiz. Limanda gördüğünüz TCG Anadolu gemimizden TB3 sabit kanatlı insansız uçağımızı uçuruyoruz. Ayrıca bütün gemilerimizde kullanabildiğimiz dikine kalkar insansız hava araçlarımız var. Kalkanımız var, Kalkan hava aracımız var. Aynı şekilde insansız deniz araçlarında ve insansız su altı araçlarında da çok iyi durumdayız. İnsansız deniz aracı ve insansız sualtı araçlarımız var. İnsansız teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Gölcük tersanemizin de 100. kuruluş yıl dönümünü büyük mutluluk ve gururla kutluyoruz"

Konuşmasını sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Milli platformları yapmamızın ilave olarak milli güdümlü mermimiz ATMACA'yı, milli torpidomuz AKYA'yı, milli hava savunma füzemiz Hisar Deniz'i, milli mayınımız MALAMAN'ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz. Geçtiğimiz ay denizaltı gemimizden 190 kilometre mesafedeki su üstü hedefine ATMACA güdümlü mermi atışı yaptık. Türkler denizci bir millettir. 1081 yılında Anadolu'da bu topraklarda deniz kuvvetlerimizi kurduk. Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. Bu yıl Çeşme İzmir'de 1081 yılında kurduğumuz deniz kuvvetlerimizin 945. yıl dönümünü kutluyoruz. Ayrıca Gölcük tersanemizin de 100. kuruluş yıl dönümünü büyük mutluluk ve gururla kutluyoruz" dedi.



"Gençlerimiz Mavi Vatan konusunda, denizcilik konusunda daha da bir farkındalık oluşmuş olacak"

Donanma şehri Kocaeli Gölcük'te bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Eminim ki bugünden itibaren gençlerimiz Mavi Vatan, denizcilik konusunda daha da bir farkındalık oluşmuş olacak. O yüzden çok kıymetli buluyorum. Burada katılacak binlerce gencimizin ufku açılmış olacak. Başta Bayraktar aile olmak üzere Selçuk Bayraktar'a, kuvvet komutanlarımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlere de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.





"Bu, geleceğin büyük Türkiye'sinin ayak seslerinin gurur tablosudur"

Gurur duyduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Bu tablo Türkiye'nin gurur tablosudur. Bu, geleceğin büyük Türkiye'sinin ayak seslerinin gurur tablosudur. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Allah kahraman ordumuzu karada, denizde, havada ve uzayda ve dahi siber uzayda her daim mansur ve muzaffer eylesin"

Emeği geçenlere teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin kuruluşunun ve gelişmesinin en önemli faktörü, gurur kaynağımız Gölcük Tersanesi'nin kuruluşunun yüzüncü yılında TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gölcük ilçemizde düzenlenmesinde başta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yine T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere tüm emeği geçenlere, askeri, sivil kurum ve kuruluşlara, ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayimizin bugüne ulaşmasında tüm emeği geçenlere, bilim adamlarımıza, mühendislerimize, alın teri döken işçilerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bir duam var; ‘Allah kahraman ordumuzu karada, denizde, havada ve uzayda ve dahi siber uzayda her daim mansur ve muzaffer eylesin.' Bu toprakların ve denizlerin mavi vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.