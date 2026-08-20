İran ile ABD arasındaki savaşın sürmesi küresel piyasalardaki baskıyı artırırken, değerli metallerde de sert dalgalanmalar yaşanıyor. ABD’de tahvil alımına yönelik kararlar ve dolar endeksindeki gerilemeden destek alan ons altın, mart ayından bu yana etkili olan düşüş trendini aşarak 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansırken, gram fiyatı 6 bin 981 lirayı görerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Finans analisti, ekonomi yorumcusu ve altın ve para piyasaları uzmanı olarak özellikle altın, gümüş, döviz ve küresel piyasalar üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan İslam Memiş de A haber'e altın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yükselişin üç haftadır devam ettiğini belirtti.

İslam Memiş'e göre ons altında 4.500 ve 4.600 dolar seviyeleri kritik dirençler. Kısa vadede bu seviyelerde kâr satışı beklediğini belirten Memiş, sağlıklı yükselişler için düzeltme dönemi gerektiğini vurguladı.

MEMİŞ'TEN ALTININ İŞÇİLİK FARKI HAKKINDA ÖNEMLİ YORUM

Memiş ayrıca altının işçilik farkı hakkında da önemli yorumlarda bulunarak, dünyanın en ucuz altınının Türkiye'de olduğunu belirtti. Memiş, “İçeride gram altında şöyle ilginç bir gelişme de oldu: Mesela şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12.500 dolar işçiliği vardı ve en pahalı altın bizdeydi. Ama bugüne baktığımız zaman 1 kilogram külçe altın eksi 674 dolar seviyesinde. Yani dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de.” dedi.

ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Gram altındaki kısa vadeli beklentisini de açıklayan Memiş, bu ay bitmeden 7.000 lira seviyesinin yeniden test edilebileceğini söyledi. Yıl sonuna ilişkin beklentisini de yineleyen Memiş, gram altında 7.000 lira ve devamında 8.000 lira seviyesinin üzerinde yükseliş beklentisini sürdürdüğünü belirtti.Memiş, yıl sonuna kadar yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade ederek, çeşitli riskler ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekti. Altının kısa vadede dalgalanabileceğini belirten Memiş, uzun vadede ise yatırımcısına zaman kazandıran değerli bir varlık olduğunu söyledi.