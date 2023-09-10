İnegöl'de 2023-2024 eğitim dönemi tüm Türkiye’de olduğu gibi 11 Eylül sabahı İnegöl’de de başlayacak. İnegöl'de yarın çalacak ilk ders zili ile birlikte 71 bin 142 öğrenci ders başı yapacak.

İnegöl’de 46 bin 385 öğrenci temel eğitimde (okul öncesi ilkokul ve ortaokul) eğitim görecek. 4 bin 778 öğrenci okul öncesinde, 5 bin 698’i ise 1. Sınıfta ilkokula başlıyor. 14 bin 757 öğrenci lisede, bunun 4 bin 265’i 9. Sınıfta olmak üzere 61 bin 142 öğrenci örgün öğretimde ders başı yapacak. 9.000 öğrenci açık lisede olmak üzere İnegöl’de toplam öğrenci sayı 71 bin 142.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde Resmi okullarda 3 bin 133 öğretmen görev alacak.