İNGAZ'ın isminin değişmesiyle gaz dağıtım ihalesini kazanan T-GAZ, İnegöl'de hizmete devam ediyor. T-GAZ Genel Müdürü Faruk Coşkun, banka ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 10 Haziran’a kadar gecikme zammı uygulamayacaklarını duyurdu.



Açıklama yapan T-GAZ Genel Müdürü Faruk Coşkun, "Kıymetli Abonelerimiz, Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bugün bizimle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 26 Nisan 2024 tarihinde İnegöl ve Yenişehir bölgelerinin doğal gaz dağıtım işini yapan İngaz kayyum tarafından 26 Nisan’da satışı gerçekleşti. Bu satışta ihaleyle Torunlar Enerji Grubu aldı. T- Gaz doğal gaz dağıtım şirketi olarak İnegöl ve Yenişehir’de doğal gaz dağıtım işini yürütmek üzere devraldı. Bölgemize mutluluk getirmesi için gayret edeceğiz. Bizler Torunlar Enerji’nin bir kuruluşu olarak başkentte de 2 milyon 200 bin aboneye hizmet etmektedir. Aynı grubun teknik tecrübesiyle birlikte aynı tecrübeyle, güçlerimizi birleştirerek hizmet etmeye çalışacağız. Bilindiği üzere 120.000 abonemiz var bu iki ilçede. Müşteri memnuniyetini birinci sıraya alacağız. Çalışmalarımız başladı. 1 Haziran 2024 tarihinde T- Gaz devraldı. Eski sistemin aktarılmasında oluşan arızalardan dolayı müşterimizin mağdur olmaması adına faturalarda gecikme zammı olmayacak. Entegrasyon sürecimiz tamamlandı. Bir kısmıyla devam ediyor. 10 Haziran’a kadar gecikme zammı uygulamayacağız.

Müşteri odaklı kapsam içerisinde 6 aya kadar başkentte de kullandığımız uluslararası düzeyde yazılım olan SAP sürecine başlayacağız. Yatırımlarımız, fonksiyonlarımız SAP üzerinden yönetilecek. Önümüzdeki günlerde müşterilerimize farklı hizmetlerimiz olacak, bunları paylaşacağız. Ankara’da da olduğu gibi şebeke ve gaz kullanıcılarımızın güvenliği çok önemli. Biz isteriz ki güvenli ve konforlu biçimde kullanılsın. Tedbirlerimiz olacak. İlk etapta tesisatların projesiz olarak üretilmemesi, proje dışı imalatların kontrol edilmesi gibi periyodik kontrol çalışmalarımız olacak. Eskileri bu şekilde kontrol edilecek. Özellikle sanayi müşterilerimizde şebeke arz ve kullanıcı güvenliğinde sıkıntıya sokan bölümlerden başlayacağız. Özellikle tavsiyemiz yetkisiz hiçbir tesisatçıya tadilat yaptırılmaması. Yatırım odaklı olacağız. 3 aya kadar daha önceden planlanması yapılan çalışmaklar kalmış. İnegöl için 2. Şehir istasyonunun çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Bu kışı iyi geçireceğimizi ümit ediyorum. Daha evvelden hiç doğal gaz gitmemiş bölgelerimizin çalışmalarına başladık. Torunlar Enerji’den bu anlamda destek alıyoruz. Gözden geçiriyoruz. Bu yatırım hamlemizi zamanla gerçekleştirmiş olacağız. T-Gaz İnegöl ve Yenişehir halkına hayırlı olsun. Allah utandırmasın." dedi.