Edinilen bilgiye göre Eski Ankara Caddesi üzerinde devam eden BUSKİ altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz boru hattına zarar verdi. Bir anda etrafa doğalgaz yayılmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda T Gaz ekibi sevk edildi. Ankara Caddesi ile Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan doğalgaz dağıtım vanaları kapatan T Gaz ekipleri, altyapı çalışmasındaki zararı tamir etmeye çalışıyor. Hasar nedeniyle şuanda bölgedeki bazı ev ve işyerlerine doğalgaz kesintisi yaşandı.

Hasarın giderilmesinin ardından ekipler tarafından tekrar doğalgaz akışı sağlanacak.

Muhabir: Öznur Alkan