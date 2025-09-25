İnegöl’de mobilya ustası olarak 40 yıldır sektöre emek veren isimlerinden biri olan mobilyacı Hasan Rehber, çektiği skeçlerle yaşanan sorunları mizahi bir dille anlatarak izleyicilerin beğenisini topluyor. En son yaptığı video, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Camide cemaatin telefonla oynamasını çektiği videoyu anlatan Hasan Rehber’in videosu Rize’de gerçek oldu.

Rehber’in ardından Rize’de bir camide hutbe okuduğu sırada telefonla ilgilenip hutbeyi dinlemeyen cemaate sinirlenen imamın görüntüsü gündem oldu. Telefonla oynayan cemaate sinirlenen imam, “Canlı yayın yapayım siz evden izlersiniz. Cumanızı da öyle kılarsınız. Güya Müslümansınız, Müslümanlığı bilmiyorsunuz. Sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Kıldırmıyorum namazı, hutbe de okumuyorum. Terk edin camiyi, sizinle mi uğraşacağım” dedi.

