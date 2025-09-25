Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kurusıkı tabanca, 649 adet av tüfeği, 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1.867 silah ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silah taşımanın yalnızca bir yasa ihlali değil, aynı zamanda toplumsal huzur açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca, mevcut kabine döneminde düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgi veren Yerlikaya, bugüne kadar 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ederek, “Allah ayaklarınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerin tek tek yakalanacağını belirterek, suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.