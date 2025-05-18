Arslan ile Ubuz’un çocukları Melis ve Baha’nın düğünü, Galatasaray’ın şampiyonluk haberiyle adeta çifte mutluluğa sahne oldu.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip üst üste 3., toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı akşam İnegöl’de yapılan düğünde hem gelin ve damat hem de davetliler Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı. Düğüne katılan davetliler, müzik eşliğinde hem düğün eğlencesini hem de Galatasaray’ın zaferini doyasıya yaşadı.