Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilcisi Serdar Yücel, “2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullara öğretmen atama kapsamında İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinde ilk 4 yılını dolduran öğretmenlerin belirlenmesi sürecinde norm fazlası öğretmen belirleme hususları resmi yazı doğrultusunda yapılmış olup, norm fazlası olan öğretmenler zamanında okul müdürü tarafından resmi yazı ile belirlenip kendilerine tebliği yapılmıştır. Tebliğ tebellüğ belgeleri hazırlanıp imza altına alınmıştır. Konu ile ilgili Eğitim Sen İnegöl Temsilcisi tarafından gerçeği yansıtmayan ve okul müdürünün ismini zan altında bırakan yanlış ifadelerde bulunulmuştur. Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilcisi olarak ben ve Eğitim-Bir-Sen Bursa Şube Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş ile birlikte Okul Müdürü Fatih Selvi ziyaret edilerek konunun mahiyeti hakkında bilgi alınmış ve gerçek dışı beyanda bulunan sendika temsilcisi hakkında hukuki sürecin başlatılması kararına varılmıştır. Okul müdürünün süreci en hassas şekilde mevzuata uygun olarak takip ettiği ve uygulamada her hangi bir eksikliğin olmadığı evraklarla sabittir, ayrıca sözü geçen öğretmenin eşi yine haber yapan sendikanın mensubu olan aynı okulun Kimya öğretmenidir ve onun yeniden görevlendirilmesi de yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

Kaynak: BÜLTEN